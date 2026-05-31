Бивол — о победе над Эйфертом после операции на спине: «Если беру бой, то не буду плакать, что у меня что-то болит»

— Я профессионал. И если беру бой, то не буду плакать, что у меня что-то болит: спина, нога, рука, колено. У меня практически после каждого боя с 2023 года были операции. В 2023-м я руку оперировал, в 2024-м — локоть, в 2025-м — поясницу. То есть каждая подготовка дается сложнее и сложнее.
Конечно же, это все возраст. Где-то возраст, где-то, может, невнимательность к организму, где-то — питание, упражнения. Каждый год у меня были операции. Поэтому всегда есть сложности. Но мы профессионалы, у любого профессионала есть ответственность, — передает слова Бивола корреспондент Спортса«» Вадим Тихомиров.
В Екатеринбурге Дмитрий Бивол единогласным решением судей победил Михаэля Эйферта. Для него это первый поединок за последние 15 месяцев.
