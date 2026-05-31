Бивол ответил на обвинения в срыве третьего боя против Бетербиева

Бивол в субботу победил немца Михаэля Эйферта единогласным решением судей. Третий бой против Бетербиева должен был пройти в 2025 году, однако Бивол получил траву спины и перенес операцию. При этом сам Бивол говорил о том, что проведет этот поединок. В соцсетях появляется множество комментариев, в которых болельщики обвиняют Бивола в срыве поединка. О том, что боксер отказывается от третьего боя, также говорил Бетербиев.