Бивол ответил на обвинения в срыве третьего боя против Бетербиева

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мая. /ТАСС/. Чемпион мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в полутяжелой весовой категории Дмитрий Бивол опроверг информацию о срыве третьего боя против Артура Бетербиева.

«Говорят, что не держу слово? Не все знают историю, не все находятся внутри процессора. Так что у каждого в этом плане есть свое мнение», — сказал Бивол ТАСС.

Бивол в субботу победил немца Михаэля Эйферта единогласным решением судей. Третий бой против Бетербиева должен был пройти в 2025 году, однако Бивол получил траву спины и перенес операцию. При этом сам Бивол говорил о том, что проведет этот поединок. В соцсетях появляется множество комментариев, в которых болельщики обвиняют Бивола в срыве поединка. О том, что боксер отказывается от третьего боя, также говорил Бетербиев.

Первый бой между боксерами завершился победой Бетербиева, во втором выиграл Бивол. Оба поединка прошли в Саудовской Аравии.