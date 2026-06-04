Дональд Трамп посетит саммит G7 сразу после турнира UFC в Белом доме

«Я отправлюсь на саммит G7 во Франции сразу после одного из самых зрелищных вечеров в американской истории. Ничего даже близко сопоставимого с этим событием — величайшие бойцы мира, которые все чемпионы — никогда прежде не проводилось и даже не приходило в голову устроить в Белом доме», — написал Трамп в соцсетях.
Турнир UFC в Белом доме пройдет в ночь на 15 июня. Следить за главными событиями можно в нашем онлайне.
$60 млн на организацию и ни одного российского бойца в карде — все о турнире UFC в Белом доме.