FIDE лишила Федерацию шахмат России членства на два года

«Решение вступит в силу через 60 дней. Пока есть время кому-то из членов подать апелляцию», — сказал собеседник агентства.

Решение комиссии по этике FIDE связано с тем, что ФШР включила в свой состав региональные федерации новых территорий РФ. Дело рассматривалось из-за жалобы Украинской шахматной федерации.

28 февраля 2022 года FIDE допустила российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе и объявила, что не будет проводить официальные шахматные соревнования и мероприятия в России и Белоруссии из-за событий на Украине. Cовет FIDE запретил сборным России и Белоруссии участвовать в соревнованиях под эгидой организации.