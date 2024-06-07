20:52 (мск), источник: ТАСС

FIDE лишила Федерацию шахмат России членства на два года

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Международная шахматная федерация (FIDE) лишила Федерацию шахмат России (ФШР) членства в организации на два года. Об этом ТАСС сообщили в Федерации шахмат России.

Источник: РИА "Новости"

«Решение вступит в силу через 60 дней. Пока есть время кому-то из членов подать апелляцию», — сказал собеседник агентства.

Решение комиссии по этике FIDE связано с тем, что ФШР включила в свой состав региональные федерации новых территорий РФ. Дело рассматривалось из-за жалобы Украинской шахматной федерации.

28 февраля 2022 года FIDE допустила российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе и объявила, что не будет проводить официальные шахматные соревнования и мероприятия в России и Белоруссии из-за событий на Украине. Cовет FIDE запретил сборным России и Белоруссии участвовать в соревнованиях под эгидой организации.

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