03:21 (мск), источник: Lenta.Ru

Песков оценил лишение Федерации шахмат России членства в ФИДЕ

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков оценил лишение Федерации шахмат России (ФШР) членства в Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Его слова приводит ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

Песков заявил, что решение является дискриминационным. «Россия надеется, что решение ФИДЕ принято из-за недопонимания, которое удастся преодолеть», — добавил представитель Кремля.

ФШР лишили членства в ФИДЕ 7 июня. Отстранение действует два года. Причиной стало то, что в ФШР входят лица, находящиеся под санкциями. Также на дисквалификацию повлияло то, что ФШР проводила турниры и мероприятия в Крыму. Последним пунктом стало несоблюдение политического нейтралитета.

Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович, входящий в попечительский совет ФШР, заявил, что решение будет опротестовано ФШР. Отмечается, что ФШР настаивает на рассмотрении этого вопроса на генеральной ассамблее ФИДЕ в сентябре 2024 года.

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