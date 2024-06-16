«Проблема очень серьёзная». Непомнящий — о читерах в шахматах

«Мне кажется, что Владимир Борисович [Крамник] в какой-то момент упустил шанс произвести первое впечатление. Второго шанса, как известно, не бывает. Он как-то не очень удачно начал, и мне кажется, что проблема действительно очень серьёзная, но говорить о ней надо, может быть, в чуть более дружелюбном тоне», — приводит слова Непомнящего «Шахматы +».