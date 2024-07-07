08:52 (мск), источник: Lenta.Ru

Гроссмейстер умер во время партии на чемпионате по шахматам

Гроссмейстер из Бангладеш Зиаур Рахман умер во время партии на чемпионате страны по шахматам. Об этом сообщил индийский телеканал NDTV.

Источник: РИА "Новости"

Во время игры 50-летнему Рахману стало плохо, мужчина потерял сознание. Его экстренно доставили в больницу, где врачи констатировали смерть от инсульта.

Рахман неоднократно становился чемпионом Бангладеш.

Ранее олимпийский чемпион Игр 1980 года в Москве в конном спорте Николай Корольков умер в возрасте 77 лет. Причины смерти бывшего спортсмена не уточняются.

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