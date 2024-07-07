Гроссмейстер умер во время партии на чемпионате по шахматам
Гроссмейстер из Бангладеш Зиаур Рахман умер во время партии на чемпионате страны по шахматам. Об этом сообщил индийский телеканал NDTV.
Гроссмейстер из Бангладеш Зиаур Рахман умер во время партии на чемпионате страны по шахматам. Об этом сообщил индийский телеканал NDTV.
Во время игры 50-летнему Рахману стало плохо, мужчина потерял сознание. Его экстренно доставили в больницу, где врачи констатировали смерть от инсульта.
Рахман неоднократно становился чемпионом Бангладеш.
Ранее олимпийский чемпион Игр 1980 года в Москве в конном спорте Николай Корольков умер в возрасте 77 лет. Причины смерти бывшего спортсмена не уточняются.