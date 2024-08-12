Латвийского шахматиста дисквалифицировали за сексуальные домогательства | Источник: РИА Новости

В течение пяти лет 43-летний шахматист не сможет участвовать ни в одном из рейтинговых соревнований FIDE в качестве игрока и не сможет присутствовать ни на одном из мероприятий федерации. Комиссия вынесла вердикт по жалобе, поступившей в FIDE 1 мая 2024 года и поданной на основании журналистского и полицейского расследования в феврале 2022 года.

Согласно данным дела, Стребков на протяжении 10 лет преследовал десятки шахматисток, в том числе несовершеннолетних. Он отправлял им письма с материалами непристойного и порнографического содержания, использованные презервативы, которые отправлялись шахматисткам домой, в клубы, университеты и на турнирные площадки. Также он много лет позволял себя оскорбительные высказывания в адрес женщин на различных интернет-форумах.

Сам Стребков заявил, что предметом жалобы может быть только один случай, произошедший в 2021 году, а остальные письма «не имеют никакого отношения к шахматным соревнованиям и шахматам». Латвийская полиция закрыла уголовное дело в отношении шахматиста, объявив, что его действия не являются уголовным преступлением в соответствии с латвийским законодательством.

«Комиссия по этике FIDE вынесла решение в отношении международного мастера Андрея Стребкова, более известного как “тот самый урод”, который рассылал порнографию и использованные презервативы сотням шахматисток. Десятилетиями. И даже несовершеннолетним. Могу ли я сказать, что полностью удовлетворена — скорее нет. Наверное, хотелось бы, чтобы просто кто-то дал ему в морду. Желательно, столько же раз, сколько своих поганых писем он прислал. Но безусловно, я признательна комиссии по этике, FIDE, которые и составили это заявление и всем причастным к тому, чтобы хоть какая-то справедливость восторжествовала», — прокомментировала вердикт шахматистка Алина Бивол, ставшая одной из жертв действий Стребкова, на своей странице в Facebook*.