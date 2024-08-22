Федерации шахмат России и Китая возобновят проведение «Матча дружбы» в 2024 году

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Китайская шахматная ассоциация и Федерация шахмат России (ФШР) возобновят проведение «Матча дружбы» в ноябре 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба ФШР.
Соревнования пройдут с 1 по 5 ноября в Харбине.
Формат мероприятия предусматривает встречу российской и китайской юношеских команд (по шесть мальчиков и две девочки до 14 лет), а также матч между шахматными звездами из двух стран.
Первый «Матч дружбы» прошел в 2014 году. Мероприятие проходило каждый год поочередно в двух странах, но было приостановлено из-за пандемии коронавируса.