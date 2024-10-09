В Ханты-Мансийске пройдет супертурнир с элитными шахматистами. Кто из топ-30 дойдет до Югры?

Плюс в апреле этого года мы проводили Командный чемпионат азиатских городов совместно с Азиатской шахматной федерацией (АФШ). Это был первый международный турнир на территории России после смены конфедерации. К нам приехало 11 стран, и это был очень интересный опыт. И для нас как организаторов, и для наших спортсменов, которые показали конкурентную борьбу. Да, командный чемпионат азиатских городов не входит в чемпионский цикл, но он традиционный и значимый для АШФ. По итогам турнира мы получили хорошую обратную связь от игроков и руководства АШФ. Поэтому решили, что нам нужно и дальше развивать наши турниры.