«Тренер Карлсена повел себя как трус. Это его не красит». Валентина Гунина — о победе в Global Chess League

— Да, максимум было два тура в день. В профессиональных шахматах мы не привыкли так играть. С другой стороны, понятно, что это больше шоу. Основной акцент делается на стрим, поэтому и формат необычный и интересный прежде всего зрителям. Играли 20 минут без добавления, поэтому постоянно идет «рубка флага» (термин подразумевает, что один из шахматистов действует таким образом, чтобы одержать победу благодаря тому, что у оппонента закончится время. — Прим. «СЭ»). Я называю это «грязные шахматы». Если бы дали хотя бы одну секунду добавления на каждый ход, то было бы поприятнее. Что касается ожидания, то действительно можно было просидеть в лаундже час без каких-либо действий, и это выматывало. Однако хорошего было гораздо больше.