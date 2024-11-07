Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Магнус Карлсен дал совет Дину Лижэню в преддверии матча за звание чемпиона мира

16-й чемпион мира, лидер мирового рейтинга норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен прокомментировал состояние действующего чемпиона мира китайца Дина Лижэня в преддверии скорой встречи за шахматную корону.

Источник: Getty Images

"Я думаю, люди понимают, что матч за титул чемпиона мира — тяжелое испытание. Многим особенно тяжело играть и потом восстанавливаться. Я думаю, что Дин Лижэнь еще не до конца восстановился после предыдущего матча, несмотря на то, что прошло уже много времени. Единственное, что ему поможет — победа в будущем матче. Когда Дин играет, чувствуется его неуверенность. В попытках играть агрессивно ему все еще трудно принимать решения, которые нужны, когда ставки так высоки. Он склонен выбирать безопасные варианты, и это может быть чревато.

Я не говорил об этом с Дином, так как не хочу лезть не в свое дело. Но если бы он спросил меня, я бы дал ему самый лучший совет. Я бы на его месте постарался думать, что все произошедшее за последние несколько лет не имеет значения. Поэтому ему нужно относиться к каждой игре, как к обычной. Гукеш (Доммараджу, будущий соперник Лижэня. — Прим. «Чемпионат») очень сильный игрок, но у него пока нет такого опыта, чтобы не давать сопернику шансов", — приводит слова Карлсена Take Take Take.

Напомним, матч за звание чемпиона мира пройдёт в Сингапуре на курорте Resorts World Sentosa с 20 ноября по 15 декабря 2024 года.