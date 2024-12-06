Магия вне закона. Шахматистка из-за поражения на турнире судится с колдуном

Как это часто бывает в Африке, болельщики связали это фиаско не с плохой формой игроков или тактическими ошибками тренерского штаба, а с магией. Фанаты посчитали, что во всем виновато проживающее в небольшой деревеньке неподалеку от Абиджана сообщество знахарей и колдунов, писал Le Monde. Якобы 70-летняя ведьма Амели Туо Лат продала матч Кот-д’Ивуара противникам и навела на игроков порчу. В итоге в деревню приехала группа ультрас и подожгла ее дом. К счастью, женщина заблаговременно уехала к сестре в другое поселение.