Дин Лижэнь и Доммараджу сыграли вничью в матче за шахматную корону

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Действующий чемпион мира китаец Дин Лижэнь и индиец Гукеш Доммараджу завершили вничью седьмую партию подряд в рамках матча за мировую шахматную корону, который проходит в Сингапуре.
Десятая партия матча, в которой Гукеш играл черными фигурами, завершилась в субботу после 36-го хода. Счет в противостоянии остается равным — 5:5.
Соперники в рамках матча одержали по одной победе, восемь партий завершились вничью. 11-я партия противостояния пройдет в воскресенье.
Матч за титул чемпиона мира по шахматам продлится до 13 декабря. Соперники проведут в сумме 14 партий в классические шахматы, в случае ничьей будет сыгран тай-брейк. Призовой фонд составляет 2,5 миллиона долларов.
Китайский гроссмейстер стал чемпионом мира весной 2023 года, победив в титульной встрече на тай-брейке россиянина Яна Непомнящего. После этого Дин Лижэнь из-за проблем со здоровьем длительное время не участвовал в соревнованиях.