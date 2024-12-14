Гений информационной эпохи. Почему именно Гукеш стал чемпионом мира по шахматам?

12 декабря в Сингапуре завершился матч за звание мира по шахматам. После невероятной концовки, вызвавшей даже определённые кривотолки, индийский вундеркинд, 18-летний Гукеш Доммараджу отобрал корону у действующего чемпиона мира китайца Дин Лижэня. Мы знаем, что Гукеш очень сентиментальный юноша — он плакал после выигрыша. И что он верует — за победу он благодарил не только польских секундантов с наставником экс-чемпионом Виши Анандом, но и божественного Кришну. А что известно о чемпионе в шахматном смысле? В чём его исключительность и сила?