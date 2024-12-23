15-летний россиянин выиграл крупный шахматный турнир в Каталонии. Ветохин обошел Иванчука и Алексеенко

В памяти остался улыбчивый, хорошо воспитанный мальчик, который проявлял также большие способности при игре на всевозможных музыкальных инструментах. Кажется, на костромских концертах он начинал с балалайки, а заканчивал уже сложными произведениями вроде «Город, которого нет». Так и в шахматах: не успели мы оглянуться, как Ветохин вырос в сильного мастера, продолжив занятия уже с наставниками взрослой сборной. Хорошо, что в Костроме наш хранитель традиций Сергей Слугин ведет фотоотчеты чуть ли не каждого дня занятий — в архиве осталось множество фотографий, которые теперь можно предъявить публике".