«Если Россия будет играть на Олимпиаде, не стану тренировать другую сборную». Интервью Грищука

Александр Грищук трижды выигрывал чемпионат мира по блицу (2006, 2012, 2015). Больше титулов только у Магнуса Карлсена, который шесть раз праздновал успех на этих турнирах (2014, 2017, 2018, 2019, 2022, 2023), которые в последние годы проводятся в последних числах декабря. В этом году вся шахматная элита, включая Грищука и Карлсена, соберется в Нью-Йорке. Причем в ЧМ по блицу произошли изменения. В первый день более сотни шахматистов будут бороться за попадание в восьмерку, которая в заключительный день — 31 декабря — разыграет титул в формате плей-офф (четвертьфиналы, полуфиналы, финал).