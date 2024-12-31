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Дубов — о пропуске партии с американцем Ниманном: «Если ты не идиот, то поймешь, что на самом деле произошло»

Российский шахматист Даниил Дубов прокомментировал пропуск партии с американцем Хансом Ниманном в рамках отборочного раунда на чемпионате мира по блицу в Нью-Йорке.

Источник: Dipayan Bose/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Ранее стало известно, что Дубов не вышел на партию против Ниманна за несколько туров до конца отборочной стадии чемпионата мира по блицу. По итогам 13 туров Дубов занял 10‑е место и не сумел пробиться в четвертьфинал турнира.

— Ты действительно проспал партию или это был какой‑то протест?

— Что случилось, то случилось. Я пошел в отель, потом вернулся и сообщил, что я проспал. Что я должен был еще сказать? Если ты не идиот, то поймешь, что на самом деле произошло. Я первый раз в США, очень сложно контролировать джетлаг. Но такова жизнь, — цитирует Дубова Take Take Take.

Это не первый случай, когда ведущие гроссмейстеры отказываются от борьбы против Ниманна, которого ранее обвиняли в читерстве.

Напомним, что в сентябре 2022 года на Кубке Синкфилда в Сент-Луисе Магнус Карлсен сенсационно проиграл Хансу Ниманну, а через сутки снялся с турнира. Спустя некоторое время норвежец и американец встречались на онлайн-турнире. После первого же хода тогда еще чемпион мира сдался. Позднее он объяснил это тем, что его соперник неоднократно читерил по ходу карьеры. Магнуса поддержали гроссмейстер Хикару Накамура и крупнейший шахматный портал chess.com в лице исполнительного директора Дэнни Ренша. Представители известного шахматного сайта даже провели свое расследование и опубликовали огромный отчет, в котором говорилось, что Ниманн жульничал в более чем 100 онлайн-партиях.