Дубов — о пропуске партии с американцем Ниманном: «Если ты не идиот, то поймешь, что на самом деле произошло»

Напомним, что в сентябре 2022 года на Кубке Синкфилда в Сент-Луисе Магнус Карлсен сенсационно проиграл Хансу Ниманну, а через сутки снялся с турнира. Спустя некоторое время норвежец и американец встречались на онлайн-турнире. После первого же хода тогда еще чемпион мира сдался. Позднее он объяснил это тем, что его соперник неоднократно читерил по ходу карьеры. Магнуса поддержали гроссмейстер Хикару Накамура и крупнейший шахматный портал chess.com в лице исполнительного директора Дэнни Ренша. Представители известного шахматного сайта даже провели свое расследование и опубликовали огромный отчет, в котором говорилось, что Ниманн жульничал в более чем 100 онлайн-партиях.