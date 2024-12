Дубов — о пропуске партии с американцем Ниманном: «Если ты не идиот, то поймешь, что на самом деле произошло»

— Что случилось, то случилось. Я пошел в отель, потом вернулся и сообщил, что я проспал. Что я должен был еще сказать? Если ты не идиот, то поймешь, что на самом деле произошло. Я первый раз в США, очень сложно контролировать джетлаг. Но такова жизнь, — цитирует Дубова Take Take Take.