Непомнящий рассказал, почему согласился разделить победу с Карлсеном

Карлсен и Непомнящий сыграли вничью в финале чемпионата мира по блицу. Норвежец выиграл две стартовые партии, но Непомнящему удалось сравнять счет. Затем последовали три партии, которые закончились вничью. После Карлсен предложил Непомнящему «разделить» первое место. Ранее, 21 декабря, россиянин проиграл норвежцу в финале заключительного этапа Champions Chess Tour, который проходил в Осло в формате рапида.
«Было, безусловно, нелегко. Мы недавно играли в финале в Норвегии, ситуация была примерно похожей. Я начал с поражения, тогда было шесть партий, но совершить камбэк было очень сложно. Мне кажется, у меня и в Осло были шансы, поэтому я не был настроен совсем уж пессимистично. Безусловно, это был не лучший старт, но, когда мне выпадали шансы, я пытался ими воспользоваться. Это блиц, случиться может всякое. Мне уже приходилось отыгрываться в матче против Уэсли Со, а Магнусу — в игре с Ниманном. Это был долгий и изнуряющий день для всех», — сказал Непомнящий на пресс-конференции, видеозапись которой опубликована на официальном YouTube-канале Международной шахматной федерации (FIDE).
«Уже был случай, когда на Олимпиаде в Токио поделили золото. Мне не понравилось решение разделить первое место на онлайн-олимпиаде. Но ладно. Думаю, это вынудит FIDE вернуться к армагеддонам в тай-брейке для определения победителя, но пока… Я не собираюсь особо жаловаться», — добавил россиянин.