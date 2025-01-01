Непомнящий рассказал, почему согласился разделить победу с Карлсеном

«Было, безусловно, нелегко. Мы недавно играли в финале в Норвегии, ситуация была примерно похожей. Я начал с поражения, тогда было шесть партий, но совершить камбэк было очень сложно. Мне кажется, у меня и в Осло были шансы, поэтому я не был настроен совсем уж пессимистично. Безусловно, это был не лучший старт, но, когда мне выпадали шансы, я пытался ими воспользоваться. Это блиц, случиться может всякое. Мне уже приходилось отыгрываться в матче против Уэсли Со, а Магнусу — в игре с Ниманном. Это был долгий и изнуряющий день для всех», — сказал Непомнящий на пресс-конференции, видеозапись которой опубликована на официальном YouTube-канале Международной шахматной федерации (FIDE).