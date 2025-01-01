«Пройди детектор лжи с профессионалом». Дубов готов принять вызов Ниманна, но есть условия

«Заявление Дубова о том, что он проспал, я считаю сомнительным, — сказал ТАСС глава федерации Андрей Филатов. — Мы будем изучать эту ситуацию. Насколько я помню, были заявления со стороны Дубова, что он не будет играть с Ниманном и он согласен со всеми обвинениями, которые против американца выдвигал Магнус Карлсен. Соответственно, я допускаю, что Дубов таким поступком присоединился к позиции Карлсена. Если это так — это одна ситуация. Потому что Дубов забывает о том, что представляет на чемпионате мира не только себя, но и страну. Если он действительно проспал — это крайне непрофессионально. И говорит о том, что он не является большим профессионалом. Страна, налогоплательщики инвестировали в шахматистов, чтобы они получали образование, формировались как игроки. И многие, добившись определенных успехов, забывают, что это не они исключительные, а это наша российская шахматная школа, на средства государства, налогоплательщиков, их сформировала и позволила стать большими шахматными профессионалами. И на чемпионате мира шахматисты представляют не только себя, а страну. И если мы выясняем, что Дубов позволил себе вот так не явиться на партию из-за каких-то своих эгоистических мотивов, то ФШР, конечно, сделает выводы».