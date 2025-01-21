Чемпион мира ответил Колобкову на обвинения: «После таких заявлений у меня нет никакого желания играть в России»

Почему на чемпионат мира в Нью-Йорк была командирована делегация Минспорта, но я в нее не вошел, хотя на прошлом подобном чемпионате мира в Самарканде я показал лучший результат в быстрые шахматы среди всех россиян, поделив третье место (заняв в итоге пятое)?