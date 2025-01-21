Чемпион мира ответил Колобкову на обвинения: «После таких заявлений у меня нет никакого желания играть в России»

«Я не знаю, откуда Павел Колобков взял, что я “готов продаться в другую страну”. Это всего лишь его личное суждение, весьма далекое от истины.
Но цитировать вранье исполнительного директора Федерации шахмат России Александра Ткачева и верить этому на слово? Обратимся к фактам.
Почему на чемпионат мира в Нью-Йорк была командирована делегация Минспорта, но я в нее не вошел, хотя на прошлом подобном чемпионате мира в Самарканде я показал лучший результат в быстрые шахматы среди всех россиян, поделив третье место (заняв в итоге пятое)?
Зарплату я получаю в Центре спортивной подготовки Министерства спорта, но никак не в ФШР. И уж тем более платит ее не лично Колобков, Филатов или Ткачев.
Про тренеров вообще смешно слушать. С Крамником я не занимался, с Гельфандом была пара групповых онлайн-занятий. С Рязанцевым и Яновским тоже единичные занятия, темы которых я сейчас даже и не вспомню.
Что касается других тренеров (в первую очередь моего личного тренера Михаила Кобалия), то практически всю их оплату осуществлял личный спонсор. Некоторое время еще помогал подмосковный ProfChessClub, благодаря которому я до сих пор живу в служебной квартире. Но, повторюсь, к этому всему ФШР имеет крайне далекое отношение.
И нет у меня никакого цинизма, я просто хочу заниматься любимым делом. Но не хочу иметь отношения к руководству ФШР, которое поддерживает только «своих детей и спортсменов», а на остальных им попросту наплевать. Поэтому в регионах шахматы загибаются.
Мне же попросту повезло, что я встретил хороших людей и состоялся как шахматист. Но у многих других детей, к сожалению, такой возможности нет.
После таких заявлений ФШР и бывшего министра спорта у меня нет никакого желания играть в России, потому что все российские соревнования проходят под флагом ФШР. И никакого сотрудничества с нынешним руководством ФШР я иметь не буду«, — цитирует Мурзина “Спортс”.