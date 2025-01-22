Дегтярев заступился за шахматиста-чемпиона после выпада экс-министра спорта

«Уже поздравлял нашего гроссмейстера Володара Мурзина с победой на чемпионате мира по рапиду. Володар показал характер, доказал, что боец. Уверен, что, невзирая на болтовню разных бывших, нынешних и будущих, он выдержит все удары и уколы, с курса не собьется и будет двигаться к новым спортивным вершинам на радость всем российским болельщикам. Его результаты подтверждают, что есть настоящие мастера в молодом поколении наших шахматистов, а российская школа остается одной из лучших в мире», — приводит слова Дегтярева его пресс-служба.