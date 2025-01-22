Дегтярев заступился за шахматиста-чемпиона после выпада экс-министра спорта

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) и министр спорта РФ Михаил Дегтярев заступился за чемпиона мира по рапиду российского шахматиста Володара Мурзина, который подвергся критике.
Ранее 18-летний Мурзин в интервью, которое опубликовано в сообществе «ВКонтакте» ChessMaster, заявил, что не планирует выступать в российских турнирах и не хочет иметь дел с Федерацией шахмат России (ФШР), однако сейчас при наличии спонсора не собирается ее менять. Позднее бывший министр спорта России олимпийский чемпион по фехтованию Павел Колобков обвинил Мурзина в готовности «продаться в другую страну».
«Уже поздравлял нашего гроссмейстера Володара Мурзина с победой на чемпионате мира по рапиду. Володар показал характер, доказал, что боец. Уверен, что, невзирая на болтовню разных бывших, нынешних и будущих, он выдержит все удары и уколы, с курса не собьется и будет двигаться к новым спортивным вершинам на радость всем российским болельщикам. Его результаты подтверждают, что есть настоящие мастера в молодом поколении наших шахматистов, а российская школа остается одной из лучших в мире», — приводит слова Дегтярева его пресс-служба.
Чемпионаты мира по рапиду и блицу состоялись в Нью-Йорке в конце декабря 2024 года. В рапиде золото выиграл Мурзин, а второе и третье места заняли его соотечественники Александр Грищук и Ян Непомнящий. В блице Непомнящий поделил первое место с норвежцем Магнусом Карлсеном. В соревнованиях женщин россиянка Катерина Лагно выиграла две бронзовые награды.