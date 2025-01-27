Гроссмейстер из Узбекистана отказался пожимать руку обладательнице Кубка мира. Дело в религии

Сегодня я рассказал об этом Ирине Бульмаге (еще одной участнице турнира Challengers в Вейк-ан-Зее). Она согласилась. Но когда я пришел в игровой зал, арбитры сказали мне, что я должен хотя бы сделать намасте в качестве жеста. В случае с Дивьей и Вайшали я не мог им сказать об этом до игры, и возникала неловкая ситуация".