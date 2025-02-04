FIDE поставила ультиматум шахматистам по участию в новом турнире Карлсена

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Международная шахматная федерация (FIDE) заявила, что игроки, которые хотят принять участие в Freestyle Chess Grand Slam Tour, должны подписать до 4 февраля документ об отказе от участия альтернативных чемпионатах мира, чтобы сохранить за собой право претендовать на звание чемпиона мира FIDE.
FIDE и Freestyle Chess Grand Slam Tour, соорганизатором которого является Карлсен, не пришли к соглашению о сотрудничестве. FIDE не устраивает позиционирование турнира как чемпионата мира. При этом федерация готова сохранить соревнования в своем календаре.
«Игроки, желающие принять участие в шахматном турнире Freestyle Chess Tour, должны подписать отказной документ до 18:00 по центральноевропейскому времени 4 февраля 2025 года, чтобы сохранить право на участие в официальном цикле чемпионата мира FIDE. Документ не предъявляет к игрокам новых требований, а предоставляет им разовое исключение из существующих договорных обязательств перед FIDE», — говорится в заявлении.
Freestyle Chess Tour — серия турниров в формате шахмат Фишера. Шахматист, набравший наибольшее количество очков, будет объявлен организаторами чемпионом мира. Тур был совместно основан Карлсеном и немецким инвестором Яном Хенриком Бюттнером.