FIDE поставила ультиматум шахматистам по участию в новом турнире Карлсена

«Игроки, желающие принять участие в шахматном турнире Freestyle Chess Tour, должны подписать отказной документ до 18:00 по центральноевропейскому времени 4 февраля 2025 года, чтобы сохранить право на участие в официальном цикле чемпионата мира FIDE. Документ не предъявляет к игрокам новых требований, а предоставляет им разовое исключение из существующих договорных обязательств перед FIDE», — говорится в заявлении.