Умер 10-й чемпион мира по шахматам Борис Спасский

В 1972 году Спасский эмигрировал во Францию и трижды выступал на Всемирных шахматных олимпиадах за эту страну. В 2000-е годы Спасский занимался популяризацией шахмат в России, много ездил по стране, открывал шахматные школы и клубы. В 2012 году вернулся в Россию, в 2013-м получил гражданство РФ.