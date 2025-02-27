Умер 10-й чемпион мира по шахматам Борис Спасский

МОСКВА, 27 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Десятый чемпион мира по шахматам Борис Спасский умер на 89-м году жизни в Москве. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации шахмат России Андрей Филатов.
«Ушла большая личность, на его партиях и творчестве учились и учатся поколения шахматистов. Большая утрата для страны. Соболезнования родным и близким. Вечная память», — сказал Филатов.
Спасский завоевал титул чемпиона мира в 1969 году. В матче в Москве он обыграл Тиграна Петросяна со счетом 12,5:10,5. В 1972 году Спасский не смог защитить звание, уступив американцу Роберту Фишеру в Рейкьявике (8,5:12,5).
В 1966 году Спасский впервые завоевал право сыграть в матче за мировую шахматную корону, но уступил Петросяну (11,5:12,5). Спасский был двукратным чемпионом СССР (1961, 1973). В составе сборной СССР он шесть раз становился победителем Всемирных шахматных олимпиад и один раз завоевал серебряную медаль.
В 1972 году Спасский эмигрировал во Францию и трижды выступал на Всемирных шахматных олимпиадах за эту страну. В 2000-е годы Спасский занимался популяризацией шахмат в России, много ездил по стране, открывал шахматные школы и клубы. В 2012 году вернулся в Россию, в 2013-м получил гражданство РФ.