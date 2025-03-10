Скандальный матч в шахматах: американец приехал в Москву для матча с русским чемпионом. Играли на детектор лжи

Новогодний чемпионат мира по рапиду и блицу вошел в историю не только благодаря российскому подиуму, джинсовому скандалу с Магнусом Карлсеном и двойному золоту Карлсена и Непомнящего: один из фаворитов блица Даниил Дубов отказался выходить против Ханса Ниманна, лишив себя тем самым путевки в плей-офф — на соревнованиях такого уровня подобные демарши встречаются крайне редко.
Если вдруг вы все забыли, то напомним, что довольно много представителей шахматной элиты считают американца читером — тот признался, что занимался обманом на заре карьеры, но сейчас чист. Однако верят ему не все.
На решение Дубова Ниманн отреагировал почти молниеносно — предложил сыграть матч на любых условиях. Даниил их выставил — 24 партии в блиц по $2 тыс. каждая, но до матча Ханс проходит контролируемый профессионалом тест на детекторе лжи, где вопросы будут касаться исключительно читерства. Данные условия американец отверг, но поднял ставку за партию уже до $20 тыс.
Больше цитат о возможном матче в инфополе от обоих не поступало, зато Федерация шахмат России пригласила Ханса на «Аэрофлот Опен». И Ниманн предложение принял!
Прилетев в Москву, Ниманн сделал важный анонс: ему удалось договориться с Дубовым, хоть и с другими условиями — 18 партий с контролем 3+2, победитель матча задаст проигравшему на полиграфе ровно 1 вопрос. Но сначала обоих ждал «Аэрофлот Опен»: Ханс набрал 6,5 очков и разделил 2−9 место (по дополнительным показателям стал 8-м), Дубов же отстал от американца на пол-очка и закончил турнир на 17-м месте. Некоторое время спустя оба отправились на канал к экс-вице-президенту FIDE Илье Левитову и начали играть.
Первая же партия выдалась «скандальной» — у Ниманна закончилось время. Была версия, что Даниил не дал пережать, но видео никаких нарушений не зафиксировало. Дальше начались качели: на еще одну победу Дубова Ханс ответили своими двумя викториями, после чего россиянин выиграл уже три. В итоге первый день завершился со счетом 5,5:3,5 в пользу Дубова — без эпичного зевка тоже не обошлось.
Второй день Даниил начал с ничьи и победы, доведя свое преимущество до трех очков. Казалось, с задающим вопрос все ясно, но Ниманн воскрес и сравнял счет — 7,5:7,5!
В следующей партии случился еще один «скандальный» момент: Ниманн в неплохой позиции взялся за коня, Дубов на соблюдении правил настоял — Ханс подчинился и капитулировал.
Но следом сразу одержал победу, так что по всем законам жанра судьбе матча предстояло решиться именно в заключительной по плану партии. В невероятной концовке которой Дубов все-таки забрал себе право вопроса на секундах — 9,5:8,5!
Увы, свой вопрос Даниил задаст почему-то не сейчас. Но мы будем ждать!