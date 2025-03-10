Скандальный матч в шахматах: американец приехал в Москву для матча с русским чемпионом. Играли на детектор лжи

Прилетев в Москву, Ниманн сделал важный анонс: ему удалось договориться с Дубовым, хоть и с другими условиями — 18 партий с контролем 3+2, победитель матча задаст проигравшему на полиграфе ровно 1 вопрос. Но сначала обоих ждал «Аэрофлот Опен»: Ханс набрал 6,5 очков и разделил 2−9 место (по дополнительным показателям стал 8-м), Дубов же отстал от американца на пол-очка и закончил турнир на 17-м месте. Некоторое время спустя оба отправились на канал к экс-вице-президенту FIDE Илье Левитову и начали играть.