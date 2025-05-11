МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Власти Афганистана на неопределенный срок запретили играть в шахматы: по данным афганских СМИ к запрету причастно министерство по поощрению «добродетели и предотвращению порока». Как сообщил в воскресенье новостной портал Khaama press, «временная администрация (правительство — ред.) Афганистана официально запретила шахматы, продолжая свою политику противодействия различным формам развлечений и спорта в стране». Решение было принято, исходя из религиозных соображений и ограничений, установленных министерством по поощрению «добродетели и предотвращению порока». «Этот шаг приостанавливает любую деятельность, связанную с шахматами, в Афганистане на неопределенный срок», — отмечает издание. Представители министерства спорта подтвердили приостановку занятиями шахматами в воскресенье, 11 мая, объяснив, что «до тех пор, пока не будут найдены подходящие ответы на религиозные вопросы, этот вид спорта останется под запретом». Согласно сообщениям афганской федерации шахмат, возобновление любой деятельности, связанной с шахматами, будет невозможно без решения этих вопросов. Министерство по поощрению «добродетели и предотвращению порока» предприняло дальнейшие шаги, распустив афганскую шахматную федерацию, назвав игру «харам» (запретной — ред.) в соответствии со своей интерпретацией исламского права. Сообщается, что в дни, предшествовавшие объявлению, несколько шахматистов и энтузиастов обращались в министерство спорта за финансовой поддержкой для продолжения своей деятельности. Однако там они столкнулись с новостью о запрете. Шахматы, когда-то популярный интеллектуальный вид спорта в Афганистане, в последние годы переживал возрождение, при этом национальная федерация действовала под эгидой министерства по делам спорта.