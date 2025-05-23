Непомнящий выиграл Кубок Карпова. А еще вспомнил, как играл с 12-м чемпионом мира в детстве

В Москве завершился Кубок Карпова, который был приурочен к 50-летию с момента завоевания Анатолием Евгеньевичем шахматной короны. Перед последним днем в лидерах шли три шахматиста — Ян Непомнящий, Александр Грищук и Владислав Артемьев. Ключевым стал седьмой тур: Непомнящему удалось победить Петра Свидлера, а Артемьев не воспользовался зевком Александра Грищука. В итоге победителем турнира стал Ян Непомнящий, набравший 6 очков из 9 возможных. Второе-третье место разделили Александр Грищук и Владислав Артемьев. После завершения турнира прошла церемония награждения, где гроссмейстеры могли лично поздравить Анатолия Карпова с 74-м днем рождения.
Непомнящий оправдывает статус, Ниманн проваливается
«Кубок Карпова — 50 лет спустя» проходил в Центральном доме шахматиста имени Ботвинника с 21 по 23 мая. В нем принимали участие действующий чемпион мира по блицу Ян Непомнящий, а также такие титулованные российские гроссмейстеры, как Александр Грищук, Петр Свидлер, Даниил Дубов, Владислав Артемьев, Евгений Томашевский, Максим Матлаков и Владимир Малахов. Из иностранцев — обладатель Кубка мира Теймур Раджабов (Азербайджан) и известный американский шахматист Ханс Ниманн. Участники определяли победителя по круговой системе с контролем времени «15+10» (рапид).
После первой трети дистанции в лидерах были все участники, которым удалось выиграть в первый день: это Дубов, Грищук, Непомнящий и Артемьев. А вот аутсайдером неожиданно оказался Ниманн, который набрал лишь пол-очка из трех. Ханс сетовал на проблемы с акклиматизацией и долгую дорогу, которую он преодолел, чтобы оказаться в российской столице (один из рейсов американца была задержан на семь часов, и он в итоге опоздал на пересадку). Во второй день Ниманн так и не смог найти свою игру: всего полтора очка из шести возможных. Причем в партии с Петром Свидлером Ханс допустил зевок пешки, но обошлось — ничья. Впрочем, вряд ли этот факт сильно обрадовал американца, который шел на чистом последнем месте с отставанием в очко от занимающего девятую строчку Владимира Малахова.
В тройке лидеров перед последним днем шли Грищук, Артемьев и Непомнящий. Им удалось одержать еще одну победу при двух ничьих и оторваться от преследователей на одно очко. Интересно, что Грищуку, который лидировал по дополнительным показателям, в последний день предстояло сыграть две партии с конкурентами (Яном и Владиславом), а также с Ниманном. В итоге Грищук сделал три ничьих, хотя в партии с Артемьевым у него была очень сложная позиция. Не смог в заключительный день победить и действующий чемпион России. В итоге Александр и Владислав набрали по 5,5 очка, при этом абсолютно все дополнительные показатели у них были одинаковые. В итоге шахматисты тянули жребий, и госпожа удача оказалась на стороне Грищука, который в итоге финишировал вторым. На пол-очка от третьего места отстали Максим Матлаков и Даниил Дубов, которые с 24 по 26 мая сыграют между собой в Матче двух столиц (возрождается шахматная традиция встреч Москвы и Санкт-Петербурга — между двумя крупнейшими городами страны в свое время прошло более двадцати товарищеских командных матчей).
Победу же одержал рейтинг-фаворит турнира. Непомнящий набрал 6 очков из 9, обыграв Малахова, Свидлера и Ниманна. Последний, кстати, смог уйти с последнего места благодаря успешной игре в заключительном туре и в итоге поделил 8−9-ю строчки с Томашевским.
— Итоги турнира закономерные, — подчеркнул Артемьев. — Ян сейчас на подъеме, очень хорошо играет во все виды контроля. Поздравляю его с этой победой. Хотя у меня и была возможность выиграть у него. В очной партии я получил перспективную позицию, но не смог найти лучшего решения.
Теплые воспоминания
Награды победителю и призерам вручили президент Федерации шахмат России Андрей Филатов, президент Ассоциации шахматных федераций Виктор Вайпан и директор турнира Александр Бах. Почетным гостем мероприятия стал 12-й чемпион мира, депутат Государственной думы Анатолий Карпов, 23 мая отмечающий свой день рождения. Пресс-секретарь Президента России, председатель попечительского совета ФШР Дмитрий Песков направил в адрес легендарного шахматиста поздравительную телеграмму, которую на закрытии зачитал исполнительный директор ФШР Александр Ткачев.
— Уважаемый Анатолий Евгеньевич! От всей души поздравляю вас с 50-летием вашего мирового чемпионства по шахматам. Вы уверенно взошли на этот олимп и многие десятилетия прославляли нашу шахматную страну. Ваш вклад в развитие отечественной шахматной школы трудно переоценить. Еще раз поздравляю!
Ян Непомнящий отметил, что Анатолий Карпов был первым гроссмейстером, с которым ему довелось встретиться за доской.
— Фестиваль, по-моему, назывался «Дети Чернобыля», — отметил Ян. — Наша детская команда из Брянска приехала. Вы давали сеанс одновременной игры и в дебюте предложили всем сделать короткие ничьи. В зале был шум, я не услышал этого, сделав ответный ход. В итоге мы играли партию 3−3,5 часа. Закончили последними. У меня остались замечательные воспоминания о том событии и даже фотография на память с вами. Пользуясь случаем, поздравляю вас с днем рождения, желаю здоровья, радости, энергии и сил.
Тренер сборной России Александр Рязанцев также поделился впечатлениями от игры с многократным чемпионом мира, а еще один наставник национальной сборной Владимир Поткин зачитал поздравительное письмо от имени шахматистов и тренеров сборной России.
Тимур Ганеев