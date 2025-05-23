Непомнящий выиграл Кубок Карпова. А еще вспомнил, как играл с 12-м чемпионом мира в детстве

В тройке лидеров перед последним днем шли Грищук, Артемьев и Непомнящий. Им удалось одержать еще одну победу при двух ничьих и оторваться от преследователей на одно очко. Интересно, что Грищуку, который лидировал по дополнительным показателям, в последний день предстояло сыграть две партии с конкурентами (Яном и Владиславом), а также с Ниманном. В итоге Грищук сделал три ничьих, хотя в партии с Артемьевым у него была очень сложная позиция. Не смог в заключительный день победить и действующий чемпион России. В итоге Александр и Владислав набрали по 5,5 очка, при этом абсолютно все дополнительные показатели у них были одинаковые. В итоге шахматисты тянули жребий, и госпожа удача оказалась на стороне Грищука, который в итоге финишировал вторым. На пол-очка от третьего места отстали Максим Матлаков и Даниил Дубов, которые с 24 по 26 мая сыграют между собой в Матче двух столиц (возрождается шахматная традиция встреч Москвы и Санкт-Петербурга — между двумя крупнейшими городами страны в свое время прошло более двадцати товарищеских командных матчей).