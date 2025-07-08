Непомнящий и еще 14 россиян примут участие в шахматном турнире в Самарканде

Турнир пройдет в Самарканде с 3 по 16 сентября по швейцарской системе в 11 туров с участием 114 шахматистов в открытом турнире и 56 шахматисток — в женском. Ранее сообщалось, что в мужском турнире сыграет россиянка Анастасия Горячкина.