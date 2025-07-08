Непомнящий и еще 14 россиян примут участие в шахматном турнире в Самарканде

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Гроссмейстер Ян Непомнящий и еще 14 россиян примут участие в шахматном турнире Grand Swiss 2025 года в Самарканде, сообщается на сайте Международной шахматной федерации (FIDE).
Турнир пройдет в Самарканде с 3 по 16 сентября по швейцарской системе в 11 туров с участием 114 шахматистов в открытом турнире и 56 шахматисток — в женском. Ранее сообщалось, что в мужском турнире сыграет россиянка Анастасия Горячкина.
Помимо Непомнящего и Горячкиной, в открытых соревнованиях выступят россияне Даниил Дубов, Андрей Есипенко, Владислав Артемьев, Александр Грищук, Володар Мурзин, Максим Матлаков, Евгений Наер и Иван Землянский.
В женском турнире заявлены россиянки Екатерина Лагно, Полина Шувалова, Лея Гарифуллина, Анна Шухман и Ольга Гиря.
Призовой фонд мужских соревнований составляет 625 тысяч долларов, у женщин — 230 тысяч. Участники поборются за две путевки на турнир претендентов.