Бразильский шахматист победил в суперфинале стран ШОС и БРИКС

Суперфинал стран ШОС и БРИКС проходит 10—13 июля на площадке отеля Soluxe Hotel Moscow. По информации, озвученной на церемонии открытия, очно присутствуют более 220 молодых шахматистов, в том числе из Бразилии, Китая, Индии, Азербайджана, Армении, Белоруссии. Ещё свыше 20 тысяч человек присоединились к игре в онлайн-формате. Среди российских участников есть представители Запорожской области, Донецкой народной республики, а также шахматисты из Москвы, Казани, Курской и Белгородской областей, Чеченской республики.