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Бразильский шахматист победил в суперфинале стран ШОС и БРИКС

Победителем суперфинала ШОС и БРИКС по шахматам стал бразилец Андре Диамант.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Победителем суперфинала стран ШОС и БРИКС по шахматам, который проходит 10—13 июля в Москве, в категории иностранных делегаций стал представитель Бразилии Андре Диамант, передает корреспондент РИА Новости.

Диамант получил сертификат амбассадора Суперфинала по шахматам стран ШОС и БРИКС, который означает, что он будет представлять этот турнир на мировой арене.

Призовые места также заняли победители в категориях: дети до 2016 года рождения, дети с 2013 по 2015 год рождения, дети с 2010 по 2012 год рождения, а также 2009 года рождения.

Призерам вручали сертификаты и мягкие игрушки, а занявшие первые места получали кубки. Особенно отличившиеся чемпионы выиграли часы «Ракета».

Мероприятие стало мировым рекордом как «самый массовый международный юношеский суперфинал по шахматам среди стран ШОС и БРИКС».

Суперфинал стран ШОС и БРИКС проходит 10—13 июля на площадке отеля Soluxe Hotel Moscow. По информации, озвученной на церемонии открытия, очно присутствуют более 220 молодых шахматистов, в том числе из Бразилии, Китая, Индии, Азербайджана, Армении, Белоруссии. Ещё свыше 20 тысяч человек присоединились к игре в онлайн-формате. Среди российских участников есть представители Запорожской области, Донецкой народной республики, а также шахматисты из Москвы, Казани, Курской и Белгородской областей, Чеченской республики.