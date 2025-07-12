Бразильский шахматист победил в суперфинале стран ШОС и БРИКС

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Победителем суперфинала стран ШОС и БРИКС по шахматам, который проходит
Диамант получил сертификат амбассадора Суперфинала по шахматам стран ШОС и БРИКС, который означает, что он будет представлять этот турнир на мировой арене.
Призовые места также заняли победители в категориях: дети до 2016 года рождения, дети с 2013 по 2015 год рождения, дети с 2010 по 2012 год рождения, а также 2009 года рождения.
Призерам вручали сертификаты и мягкие игрушки, а занявшие первые места получали кубки. Особенно отличившиеся чемпионы выиграли часы «Ракета».
Мероприятие стало мировым рекордом как «самый массовый международный юношеский суперфинал по шахматам среди стран ШОС и БРИКС».
Суперфинал стран ШОС и БРИКС проходит