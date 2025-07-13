В мировых шахматах мода на вундеркиндов. Каждый ли юный гений становится чемпионом?

Однако Михаил Чигорин — это аж XIX век! В наше время из подобных случаев можно выделить разве что американца Ханса Ниманна. Совсем недавно известный гроссмейстер и тренер Беньямин Файнголд вспомнил, что Ханс в детстве играл не очень-то сильно и на сборах американской детской команды пытался решать задачи с помощью смартфона. Успехов у Ниманна в детских шахматах не было совсем, но это не помешало скандальному американскому ньюсмейкеру в наши дни выдвинуться на первые позиции и бороться с сильнейшими шахматами мира. Сейчас он уже входит в топ-20.