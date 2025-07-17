Ткачев назвал Ханты-Мансийск центром мировых шахмат

Кроме того, как отметил исполнительный директор Федерации шахмат России, благодаря энтузиазму местных организаторов в Ханты-Мансийске в настоящее время проходит третий тур международного турнира по шахматам, посвященного советскому и российскому шахматисту Анатолию Карпову. По его словам, Карпов не смог участвовать в соревнованиях, но внимательно следит за ходом выступлений.