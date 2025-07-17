Ткачев назвал Ханты-Мансийск центром мировых шахмат

Он отметил, что за последние 20 лет в этом городе прошло 19 крупных турниров мирового уровня. Кроме того, в Ханты-Мансийске состоялось международное соревнование, а месяц назад прошла Азиатская лига чемпионов по шахматам.
«В прошлом году он (Ханты-Мансийск. — Ред.) был первым городом, где наконец-то удалось провести полноценное международное соревнование, это был турнир азиатских городов. А в этом году, месяц назад, прошла Лига Азиатских Чемпионов. Это клубный турнир, главный клубный турнир Азиатской шахматной федерации», — сказал Ткачев.
Кроме того, как отметил исполнительный директор Федерации шахмат России, благодаря энтузиазму местных организаторов в Ханты-Мансийске в настоящее время проходит третий тур международного турнира по шахматам, посвященного советскому и российскому шахматисту Анатолию Карпову. По его словам, Карпов не смог участвовать в соревнованиях, но внимательно следит за ходом выступлений.
В этот же день гроссмейстер, член комитета Совета Федерации по социальной политике, президент Федерации шахмат Московской области Сергей Карякин сообщил, что шахматы в России демонстрируют устойчивый рост популярности и выходят на новый уровень массовости, привлекая тысячи участников на турниры. Он отметил, что этот вид спорта становится важным инструментом «мягкой силы» на международной арене.