Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Украине заочно приговорили к 9 годам тюрьмы шахматиста Карякина

Его обвинили в финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения границ территории или государственной границы Украины.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Суд на Украине заочно приговорил российского шахматиста Сергея Карякина к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщила пресс-служба управления Службы безопасности Украины в Черновицкой области.

Карякина обвинили в финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения границ территории или государственной границы Украины.

Карякину 35 лет, он родом из Симферополя. В 2016 году одержал победу на турнире претендентов и проиграл норвежцу Магнусу Карлсену в матче за звание чемпиона мира. Карякин является обладателем Кубка мира 2015 года, чемпионом мира по быстрым шахматам (2012) и блицу (2016), двукратным победителем командного чемпионата мира в составе команды России (2013, 2019).

В марте 2022 года Карякин был дисквалифицирован Международной шахматной федерацией на полгода за поддержку СВО. Позже он заявил, что будет играть на международных соревнованиях только в случае возвращения российским спортсменам флага страны.