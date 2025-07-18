На Украине заочно приговорили к 9 годам тюрьмы шахматиста Карякина

Карякину 35 лет, он родом из Симферополя. В 2016 году одержал победу на турнире претендентов и проиграл норвежцу Магнусу Карлсену в матче за звание чемпиона мира. Карякин является обладателем Кубка мира 2015 года, чемпионом мира по быстрым шахматам (2012) и блицу (2016), двукратным победителем командного чемпионата мира в составе команды России (2013, 2019).