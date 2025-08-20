Юные российские шахматисты разрывают соперников на Олимпиаде. Как мы этого ждали!

В 1-м туре россияне обыграли со счётом 4:0 чилийцев, потом — по 3,5:0,5 в матчах с Перу и Грузией, а в 4-м туре снова всухую разгромили китайцев. В 5-м туре пришло время одного из самых интересных поединков турнира — Россия против Узбекистана. Как известно, у наших соседей к детским Олимпиадам относятся с большим почтением, на этот турнир делается большая ставка. А когда Абдусатторов и его товарищи в своё время выиграли Олимпиаду до 16 лет, узбекистанское правительство подарило им квартиры и машины. Кстати, интересно чем наградят наших в случае победы?