Вот это сенсация в шахматах! Самый молодой гроссмейстер в истории обыграл чемпиона мира

Если говорить о наших соотечественниках, то они выступают с переменным успехом. У мужчин у Яна Непомнящего и Даниила Дубова по три очка из пяти возможных — они аж на 1,5 очка отстают от лидера Пархама Магсудлу из Ирана, и нужно могучее усилие, чтобы на финише ввязаться в борьбу за заветную двойку.