«Для нас это урок». Глава ФИДЕ Дворкович высказался о спорной ситуации с Накамурой

Хикару внимательно прочитал правила, увидел, что есть такая возможность, и использовал её. Для себя лично я учитываю его семейную ситуацию, о которой он говорил. У него в семье ожидается пополнение, и он уделяет этому особое внимание. Есть, конечно, контраргумент, что он профессионал и должен вести себя по-другому, но для меня это достаточно важное обстоятельство, и я точно не хочу скатываться к каким-то наказаниям и избыточным ограничениям«, — сказал Дворкович в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Татьяной Постниковой.