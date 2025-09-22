Ричмонд
Президент ФИДЕ Дворкович: «классика» пока останется, но будет короче, чем сейчас

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович рассказал, считает ли он, что более короткие форматы контроля времени в шахматах могу вытеснить классические.

Источник: Чемпионат.com

«Мне кажется, что форматы, которые ближе к рапиду, всё-таки ещё долго не будут вытеснять классические. “Классика” пока ещё останется, но будет короче, чем была и чем есть сейчас. Долгосрочная тенденция, конечно, такая. Тем не менее есть достаточно много людей в мире, которые любят шахматы как раз за то, что в них можно посидеть и подумать, а не только принимать быстрые решения и азартно соревноваться (улыбается)», — сказал Дворкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.