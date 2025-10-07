16-летняя шахматистка громит соперниц в суперфинале. Может стать самой молодой чемпионкой России

В Центральном доме шахматиста на Гоголевском бульваре продолжаются мужской и женский суперфиналы чемпионатов России по шахматам. После шести туров в мужском суперфинале нет единоличного лидера: Андрей Есипенко, Даниил Дубов, Владислав Артемьев, Вадим Звягинцев, Арсений Нестеров и Артем Усков набрали 3,5 очка и делят первое место. Нет и явных аутсайдеров: замыкающие на сегодняшний день таблицу Иван Землянский и Сергей Лобанов отстают от лидерской группы всего на полтора очка. И если у главного таланта поколения — Землянского — игра пока не пошла, то Анна Шухман — главный фаворит на итоговую победу. Она набрала ⅚ и на полтора очка опережает идущую второй Дарью Чарочкину.
Мощное начало
В августе на Всемирной шахматной олимпиаде до 16 лет в Барранкилье Шухман набрала 7 очков из 9 возможных, став второй на четвертой доске. «В ее категории победил парень Шерлы Пратамеш. Видно, что это очередной индийский талант, который в скором будущем будет иметь другие цифры в рейтинге. Так что Аня уступила только юноше. Как только играла с девушками, сразу набирала многочисленные очки. Она молодец. Верю, что у нее большие перспективы», — отмечал «СЭ» старший тренер юношеской сборной России Евгений Томашевский.
За великолепные результаты в Колумбии всех четырех участников сборной допустили до суперфинала. В том же интервью Томашевский уверял, что ребята не будут в нем статистами: «Если посмотреть рейтинг и силу их игры, то состав они отнюдь не ослабят. Будут претендентами на медали».
Пока этот прогноз сбывается. Особенно если говорить про Шухман. В стартовых шести турах Анна выиграла четыре партии. Причем ее жертвами в том числе стали наши топовые шахматистки. В четвертом туре удалось переиграть Ольгу Гирю: судьба партии решилась в острых тактических осложнениях, которые начались на доске после 25-го хода. Вначале черные были на высоте и переиграли соперницу, которой пришлось отдать ферзя за ладью и слона. Однако затем Гиря не нашла сильную профилактическую идею Kf8!, пресекавшую активность белых. Шухман сумела расчистить дорогу своей проходной пешке, которая вскоре стала неудержима.
В шестом же туре Анна упрочила свое преимущество. Валентина Гунина в гамбитном стиле разыграла черными сицилианскую защиту, однако за пожертвованную пешку b реальной компенсации не получила. Шухман стабилизировала позицию, отразила наскок и перешла в контрнаступление. Вскоре белые выиграли фигуру, а потом и партию.
Также Анна переиграла чемпионку России по блицу (2021) Маргариту Потапову и Яну Жапову, которая в прошлом году завоевала серебряную медаль на ЧМ до 16 лет в Бразилии. «Честно говоря, я вышла в привычные для меня варианты, и мне казалось, что я никак не должна была ее этим удивить. Но Яна тратила очень много времени в дебюте, однако потом завязалась сложная, обоюдоострая борьба. В конце у меня было времени побольше, и в цейтноте она допустила решающую ошибку», — рассказывала про свою победу Шухман.
При этом впереди Анну ждут очень серьезные испытания. В 8-м туре ей играть против рейтинг-фаворита Полины Шуваловой, которая пришла в себя после неудачного старта, в 9-м — с чемпионкой мира по рапиду (2023) Анастасией Боднарук, а в 10-м — с Леей Гарифуллиной, выигравшей в трех из четырех стартовых туров.
Рейтинговая история
Радует, что Шухман набрала отличную форму перед командным ЧМ-2025 в Линаресе, который пройдет в ноябре. Сейчас уже нет сомнений, что Анна попадет в состав команды, который будет насчитывать шесть девушек (четыре основные и две запасные). Главное, решить вопрос с визой.
Еще важный момент: если Шухман сможет удержать победный темп, то станет самой молодой чемпионкой России в истории. Сейчас этот рекорд принадлежит Александре Горячкиной, которая в 2015 году стала чемпионкой России за месяц до своего 17-летия. Анне же исполнилось 16 9 мая 2025-го. Также суперфинал может позволить шахматистке солидно поднять свои позиции в рейтинге ФИДЕ. Сейчас в Live она идет на 33-м месте. Выше из наших только Гарифуллина (21), Шувалова (14), Екатерина Лагно (9), Горячкина (5).
В мужском рейтинге 2700+ имеют только два представителя России — Ян Непомнящий (2732, 19-е место) и Дмитрий Андрейкин (2710, 31). В топ-50 также входят Андрей Есипенко (2687,4, 40), Петр Свидлер (2682, 42) и Даниил Дубов (2678,3, 45). Володар Мурзин пока не может приблизиться к 2700 (2664). Действующий чемпион России Владислав Артемьев потерял очень много очков в этом году (2645) и сейчас занимает только 74-ю позицию.
В мужских шахматах в России происходит смена поколений, и все очень ждут, что Землянский, Савва Ветохин и Усков, а также другие наши молодые шахматисты скоро ворвутся в элиту и надолго там закрепятся.
Тимур Ганеев