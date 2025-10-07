16-летняя шахматистка громит соперниц в суперфинале. Может стать самой молодой чемпионкой России

Также Анна переиграла чемпионку России по блицу (2021) Маргариту Потапову и Яну Жапову, которая в прошлом году завоевала серебряную медаль на ЧМ до 16 лет в Бразилии. «Честно говоря, я вышла в привычные для меня варианты, и мне казалось, что я никак не должна была ее этим удивить. Но Яна тратила очень много времени в дебюте, однако потом завязалась сложная, обоюдоострая борьба. В конце у меня было времени побольше, и в цейтноте она допустила решающую ошибку», — рассказывала про свою победу Шухман.