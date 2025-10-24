Ричмонд
Петицию с требованием лишить Крамника титулов подписали 14 тысяч человек

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Более 14 тысяч человек подписали петицию на портале change.org с требованием дисквалифицировать российского гроссмейстера Владимира Крамника и лишить его званий после смерти американского шахматиста Даниила Народицкого.

Источник: Спорт РИА Новости

О смерти Народицкого стало известно 20 октября, он скончался в возрасте 29 лет. Причины смерти шахматиста неизвестны. В воскресенье Крамник после просмотра трансляции Народицкого выразил обеспокоенность его состоянием, написав в соцсетях, что американец использует «нечто совсем большее, чем просто снотворное». Четырнадцатый чемпион мира Крамник публично призвал близких шахматиста вмешаться, а позже сообщил, что записи с трансляций были удалены для защиты репутации американца. Комиссия по этике Международной шахматной федерации (FIDE) пообещала рассмотреть заявления Крамника, сделанные им до и после смерти Народицкого.

«Мы с уважением призываем FIDE и комиссию по этике немедленно принять решительные меры в отношении гроссмейстера Владимира Крамника за поведение, недостойное обладателя титула чемпиона мира и представителя шахматного сообщества. Данная петиция основана на серии публичных заявлений Крамника, сделанных после трагической кончины гроссмейстера Народицкого, которые были расценены как бестактные, спекулятивные и наносящие ущерб как репутации этого человека, так и репутации FIDE в мировом шахматном сообществе», — говорится в петиции.

В 2024 году Крамник обвинил Народицкого в мошенничестве в онлайн-шахматах. После известия о смерти американца некоторые пользователи в соцсетях обвинили Крамника в оказании психологического давления на Народицкого, которое, по их мнению, привело к смерти шахматиста. Пользователи также отметили, что он не выразил соболезнования ни в одной из публикаций после известия о кончине американца. Российский гроссмейстер в среду заявил, что его команда юристов собирает информацию для подачи заявления в полицию и дальнейшего судебного разбирательства из-за поступающих угроз и обвинений.