Петицию с требованием лишить Крамника титулов подписали 14 тысяч человек

В 2024 году Крамник обвинил Народицкого в мошенничестве в онлайн-шахматах. После известия о смерти американца некоторые пользователи в соцсетях обвинили Крамника в оказании психологического давления на Народицкого, которое, по их мнению, привело к смерти шахматиста. Пользователи также отметили, что он не выразил соболезнования ни в одной из публикаций после известия о кончине американца. Российский гроссмейстер в среду заявил, что его команда юристов собирает информацию для подачи заявления в полицию и дальнейшего судебного разбирательства из-за поступающих угроз и обвинений.