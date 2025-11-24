Путин поздравил коллектив женской сборной России по шахматам

«Уважаемые Александра Юрьевна, Екатерина Александровна, Полина Сергеевна, Лея Рафисовна, Ольга Александровна, Анна Александровна!.. Вы заслуженно удостоились высшей награды этого престижного турнира, продемонстрировали по-настоящему яркую, талантливую игру, отличную подготовку и победный настрой», — говорится в поздравлении.
Глава государства отметил ощутимую поддержку, которую получали победительницы от тренеров, Федерации шахмат России и многочисленных болельщиков.
Также президент пожелал новых спортивных достижений и всего самого доброго.
Сборная России обыграла в финале команду Азербайджана и стала победителем командного чемпионата мира по шахматам среди женщин, который прошел в испанском Линаресе.
Первый матч финала завершился победой россиянок со счетом 3:1. Во втором матче сборная России победила со счетом 2,5:1,5. Россиянка Лея Гарифуллина белыми фигурами победила Аян Аллахвердиеву, Александра Горячкина черными сыграла вничью с Ульвией Фаталиевой, Катерина Лагно белыми — с Говхар Бейдуллаевой, Полина Шувалова черными — с Гульнарой Маммадовой. Сборную России на турнире также представляли Анна Шухман и Ольга Гиря.