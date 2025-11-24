Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин поздравил коллектив женской сборной России по шахматам

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении отметил яркую, талантливую игру и отличную подготовку победительниц командного чемпионата мира по шахматам среди женщин, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Источник: © РИА Новости

«Уважаемые Александра Юрьевна, Екатерина Александровна, Полина Сергеевна, Лея Рафисовна, Ольга Александровна, Анна Александровна!.. Вы заслуженно удостоились высшей награды этого престижного турнира, продемонстрировали по-настоящему яркую, талантливую игру, отличную подготовку и победный настрой», — говорится в поздравлении.

Глава государства отметил ощутимую поддержку, которую получали победительницы от тренеров, Федерации шахмат России и многочисленных болельщиков.

Также президент пожелал новых спортивных достижений и всего самого доброго.

Сборная России обыграла в финале команду Азербайджана и стала победителем командного чемпионата мира по шахматам среди женщин, который прошел в испанском Линаресе.

Первый матч финала завершился победой россиянок со счетом 3:1. Во втором матче сборная России победила со счетом 2,5:1,5. Россиянка Лея Гарифуллина белыми фигурами победила Аян Аллахвердиеву, Александра Горячкина черными сыграла вничью с Ульвией Фаталиевой, Катерина Лагно белыми — с Говхар Бейдуллаевой, Полина Шувалова черными — с Гульнарой Маммадовой. Сборную России на турнире также представляли Анна Шухман и Ольга Гиря.