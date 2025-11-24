Путин поздравил коллектив женской сборной России по шахматам

Первый матч финала завершился победой россиянок со счетом 3:1. Во втором матче сборная России победила со счетом 2,5:1,5. Россиянка Лея Гарифуллина белыми фигурами победила Аян Аллахвердиеву, Александра Горячкина черными сыграла вничью с Ульвией Фаталиевой, Катерина Лагно белыми — с Говхар Бейдуллаевой, Полина Шувалова черными — с Гульнарой Маммадовой. Сборную России на турнире также представляли Анна Шухман и Ольга Гиря.