ФИДЕ исключает из рейтинга экс-чемпиона мира по шахматам. Дин Лижэнь идет по стопам Фишера

Дин пропустил «Большую швейцарку», Кубок мира и крупные супертурниры, куда получал приглашение (в том числе и «Аэрофлот Опен»). Понять Лижэня можно: он добился главной цели в карьере любого шахматиста. «Я вошел в историю, — отмечал в том же интервью гроссмейстер. — Встал в один ряд с великими чемпионами, включая Магнуса Карлсена. Еще эта победа на какое-то время позволила мне не задумываться о финансах, учитывая, что я получил приличный гонорар. При этом я не очень похож на других чемпионов мира. Для меня корона не была самоцелью. Моя цель заключалась в том, чтобы играть, как ИИ. С ранних лет я много готовился с компьютером, стремился к тому, чтобы пытаться стабильно делать ничьи с сильнейшими движками. Как я уже говорил выше, был период, когда эта работа вывела меня на пик».