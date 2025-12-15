ФИДЕ исключает из рейтинга экс-чемпиона мира по шахматам. Дин Лижэнь идет по стопам Фишера

Прошел год с момента, когда Дин Лижэнь лишился звания чемпиона мира, уступив Гукешу Доммараджу в Сингапуре. С тех пор звездный китаец не сыграл ни одной классической партии, и, согласно правилам ФИДЕ, с ближайшего обсчета (1 января 2026-го) его классический рейтинг станет неактивным. Если, конечно, Дин возьмется за ум до конца года, но шансов на это немного.
Запретная тема
Вспомним кратко хронологию матча прошлого года. Дин, который подошел к защите титула только на 22-м месте рейтинга ФИДЕ, неожиданно выиграл первую партию и имел неплохие шансы на развитие успеха во второй. Однако, имея комфортную позицию для развития инициативы, сам предложил оппоненту ничью. Этот шаг дорого стоил 17-му чемпиону мира. В третьей партии Гукеш выиграл, уйдя на первый выходной с равным счетом. Семь следующих партий закончились вничью, однако почти в большинстве из них перевес был у претендента.
В 11-й партии Гукеш все-таки нанес, казалось бы, решающий удар. Лижэнь на 30 минут задумался уже над четвертым ходом, а в итоге загнал себя в цейтнот и был вынужден капитулировать. Казалось, что на этом интрига умерла, но Дин доказал, что его сильно недооценивают. Уже в следующей партии китаец сравнял счет. В 13-й партии индиец играл белыми, но создать особых проблем Дин Лижэню не получилось. Даже 14-й чемпион мира Владимир Крамник, который в эти дни сильно критиковал обоих игроков, признался, что, «как ни странно, гроссмейстеры провели очень приличную партию».
К последней партии матча оба соперника подошли далеко не в идеальных психологических кондициях. Гукеш во что бы то ни стало искал шансы обострить ситуацию на доске, а Дин в свою очередь изо всех сил пытался обезопасить себя и получить позицию с минимальным перевесом, но без какого-либо риска. В итоге партия постепенно катилась к неизбежному при таких подходах результату: с доски одна за одной исчезали легкие фигуры, и особых конкретных шансов не было видно ни у одной из сторон. Конечно, борьба еще продолжалась, но весь шахматный мир уже начал готовиться к тай-брейку.
Однако Гукеш продолжал бороться за победу, и усталость Дина сказалась — неожиданно чемпион мира предложил переход в проигранный пешечный эндшпиль. Гукеш легко посчитал варианты и выиграл черными фигурами решающую партию в матче на первенство мира.
На пресс-конференции Дин выглядел подавленным. В матче, где в него никто не верил, он был очень близок к тай-брейку. А ведь в быстрых шахматах и блице 32-летний уроженец Вэньчжоу выглядел мини-фаворитом. В марте 2025-го Лижэнь приезжал в Москву и сразу оговорился, что готов говорить о чем угодно, кроме матча с Гукешем.
Тяжелый год для чемпиона
Тогда, комментируя свои планы, 17-й чемпион мира заявил, что не готов возвращаться в претендентский цикл. «Понимаю, что прежнюю форму восстановить вряд ли удастся, — отмечал “СЭ” Лижэнь. — Тот интерес и тот энтузиазм не так легко вернуть. А участие в чемпионском цикле требует того, чтобы я постоянно подтверждал свой статус. Поэтому испытываю противоречивые чувства и, вероятно, попытаюсь остаться в стороне [от крупных турниров] как можно дольше».
Дин пропустил «Большую швейцарку», Кубок мира и крупные супертурниры, куда получал приглашение (в том числе и «Аэрофлот Опен»). Понять Лижэня можно: он добился главной цели в карьере любого шахматиста. «Я вошел в историю, — отмечал в том же интервью гроссмейстер. — Встал в один ряд с великими чемпионами, включая Магнуса Карлсена. Еще эта победа на какое-то время позволила мне не задумываться о финансах, учитывая, что я получил приличный гонорар. При этом я не очень похож на других чемпионов мира. Для меня корона не была самоцелью. Моя цель заключалась в том, чтобы играть, как ИИ. С ранних лет я много готовился с компьютером, стремился к тому, чтобы пытаться стабильно делать ничьи с сильнейшими движками. Как я уже говорил выше, был период, когда эта работа вывела меня на пик».
При этом в том же разговоре Дин заверил, что он продолжает свой путь в шахматах, серьезно ими занимается. Однако в 2025-м Дин так и не сыграл ни одной официальной партии в классику и вскоре выпадет из рейтинга (в декабре Дин расположился на 16-м месте в рейтинге). Это первый подобный случай со времен 11-го чемпиона мира Роберта Фишера, который с момента получения звания чемпиона мира не сыграл ни одной официальной партии, не считая матча-реванша с Борисом Спасским в 1992 году.
Интересно, что, как и в случае с Лижэнем, первый год чемпионства для Гукеша сложился непросто. Индийский гроссмейстер упал на пять позиций в рейтинге (с 5-го места на 10-е), потерял 29 пунктов и не выиграл ни одного турнира. Лучший результат 18-го чемпиона мира в календарном году — дележ первого места на турнире в Вейк-ан-Зее. В 2026 году его ожидает первая защита титула: Гукеш сыграет матч с победителем турнира претендентов, который пройдет весной на Кипре.
Тимур Ганеев