«Нельзя хаять свою родину». Российского шахматиста лишили всех званий после критики СВО

«Нельзя хаять своих учителей, свою родину, благодаря которой ты стал гроссмейстером и получил все. Если ты делаешь публичные заявления, которые Владимир себе позволил, полностью дискредитирующие свою страну, то зачем тебе иметь высшие спортивные звания. Ты просто их недостоин после таких высказываний», — приводит слова Ткачева ТАСС.