«Нельзя хаять свою родину». Российского шахматиста лишили всех званий после критики СВО

В ФШР заявили, что он недостоин этих регалий.

Источник: Спорт-Экспресс

Шахматиста Владимира Федосеева лишили званий мастера спорта, полученного в 2012 году, и гроссмейстера России (2014). В 2023-м он сменил спортивное гражданство на словенское и раскритиковал СВО.

«Я больше не хочу играть за Россию»

Приказ подписал министр спорта РФ Михаил Дегтярев. Документ размещен на официальном сайте ведомства.

Два с половиной года назад Федосеев сообщил, что меняет спортивное гражданство и будет выступать за Словению. Гроссмейстер категорически отказался представлять Россию на соревнованиях и раскритиковал СВО на Украине.

Еще до введения санкций ФИДЕ в отношении наших шахматистов Владимир не захотел играть c символикой страны и даже просил убрать флаг Федерации шахмат России (ФШР) с его стола.

«Это решение, меняющее всю жизнь. Это вынужденное решение. Я больше не хочу играть за Россию в каких-либо соревнованиях», — говорил Федосеев в интервью Chess.com.

Он также выразил надежду, что ему больше не придется менять спортивное гражданство.

«Я сделал свой выбор и всерьез хочу выступать за Словению еще много лет», — заключил Владимир.

Как отметил исполнительный директор ФШР Александр Ткачев, Федосеев недостоин иметь звания мастера спорта и гроссмейстера России после таких высказываний.

«Нельзя хаять своих учителей, свою родину, благодаря которой ты стал гроссмейстером и получил все. Если ты делаешь публичные заявления, которые Владимир себе позволил, полностью дискредитирующие свою страну, то зачем тебе иметь высшие спортивные звания. Ты просто их недостоин после таких высказываний», — приводит слова Ткачева ТАСС.

Кто такой Федосеев

Владимир — уроженец Санкт-Петербурга, считался одним из сильнейших молодых шахматистов России. В его активе — звание абсолютного чемпиона Европы среди юношей до 18 лет (2013), а также бронзовые медали первенств Европы и мира в возрастной категории до 20 лет (2014). Сейчас 30-летний Федосеев занимает 30-е место в рейтинге ФИДЕ.

Ранее на генассамблее ФИДЕ 14 декабря делегаты сначала проголосовали за допуск россиян под флагом и гимном до всех турниров, в том числе командных, а затем — в нейтральном статусе. Организация в итоге обратилась за консультацией в Международный олимпийский комитет (МОК).

Егор Сергеев

