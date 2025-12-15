«Нельзя хаять свою родину». Российского шахматиста лишили всех званий после критики СВО

Шахматиста Владимира Федосеева лишили званий мастера спорта, полученного в 2012 году, и гроссмейстера России (2014). В 2023-м он сменил спортивное гражданство на словенское и раскритиковал СВО.
«Я больше не хочу играть за Россию»
Приказ подписал министр спорта РФ Михаил Дегтярев. Документ размещен на официальном сайте ведомства.
Два с половиной года назад Федосеев сообщил, что меняет спортивное гражданство и будет выступать за Словению. Гроссмейстер категорически отказался представлять Россию на соревнованиях и раскритиковал СВО на Украине.
Еще до введения санкций ФИДЕ в отношении наших шахматистов Владимир не захотел играть c символикой страны и даже просил убрать флаг Федерации шахмат России (ФШР) с его стола.
«Это решение, меняющее всю жизнь. Это вынужденное решение. Я больше не хочу играть за Россию в каких-либо соревнованиях», — говорил Федосеев в интервью Chess.com.
Он также выразил надежду, что ему больше не придется менять спортивное гражданство.
«Я сделал свой выбор и всерьез хочу выступать за Словению еще много лет», — заключил Владимир.
Как отметил исполнительный директор ФШР Александр Ткачев, Федосеев недостоин иметь звания мастера спорта и гроссмейстера России после таких высказываний.
«Нельзя хаять своих учителей, свою родину, благодаря которой ты стал гроссмейстером и получил все. Если ты делаешь публичные заявления, которые Владимир себе позволил, полностью дискредитирующие свою страну, то зачем тебе иметь высшие спортивные звания. Ты просто их недостоин после таких высказываний», — приводит слова Ткачева ТАСС.
Кто такой Федосеев
Владимир — уроженец Санкт-Петербурга, считался одним из сильнейших молодых шахматистов России. В его активе — звание абсолютного чемпиона Европы среди юношей до 18 лет (2013), а также бронзовые медали первенств Европы и мира в возрастной категории до 20 лет (2014). Сейчас 30-летний Федосеев занимает 30-е место в рейтинге ФИДЕ.
Ранее на генассамблее ФИДЕ 14 декабря делегаты сначала проголосовали за допуск россиян под флагом и гимном до всех турниров, в том числе командных, а затем — в нейтральном статусе. Организация в итоге обратилась за консультацией в Международный олимпийский комитет (МОК).
Егор Сергеев