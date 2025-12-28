Шахматиста Карлсена не оштрафуют за инцидент с телеоператором

Ранее Карлсен проиграл россиянину Артемьеву в седьмом туре чемпионата мира. Перед партией норвежец зевал и демонстрировал свое безразличие, после поражения он не расставил за собой фигуры на доске и оттолкнул оператора норвежской телекомпании.