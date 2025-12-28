Ричмонд
Шахматиста Карлсена не оштрафуют за инцидент с телеоператором

Норвежец оттолкнул оператора норвежской телекомпании.

Источник: Dipayan Bose/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

ДОХА, 28 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Норвежский шахматист Магнус Карлсен не будет оштрафован за толчок оператора после поражения от россиянина Владислава Артемьева на чемпионате мира по быстрым шахматам. Об этом ТАСС рассказали в оргкомитете турнира.

Ранее Карлсен проиграл россиянину Артемьеву в седьмом туре чемпионата мира. Перед партией норвежец зевал и демонстрировал свое безразличие, после поражения он не расставил за собой фигуры на доске и оттолкнул оператора норвежской телекомпании.

«Инцидент произошел с телевизионной группой из Норвегии. Они уже поговорили, конфликт исчерпан», — сообщили ТАСС в оргкомитете.

Чемпионат мира по рапиду и блицу проходит с 26 по 30 декабря в Катаре. Российские шахматисты выступают под флагом Международной шахматной федерации.