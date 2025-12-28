Россиянка Горячкина стала чемпионкой мира по быстрым шахматам

На тай-брейке Горячкина победила Чжу Цзиньэр со счетом 1,5:0,5. После 11 туров основного турнира спортсменки набрали по 8,5 очка. Столько же было в активе прошлогодней чемпионки турнира Хампи Конеру из Индии. Однако по дополнительным показателям Горячкина и Чжу Цзиньэр заняли первые два места и определили победительницу на тай-брейке.