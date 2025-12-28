Карлсен вспомнил победу Карякина на чемпионате мира по блицу 2016 года

«Это было фантастическое выступление со стороны Карякина на том чемпионате по блицу в Дохе девять лет назад. Но я должен был выиграть тот турнир. Это до сих пор сидит занозой во мне. Так что я хочу обязательно победить здесь», — сказал Карлсен.