Ниманн возмутился распределением мест на ЧМ по рапиду при равенстве очков

Турнир прошел в Дохе и завершился в воскресенье. Шестой титул чемпиона мира по рапиду завоевал норвежец Магнус Карлсен, который в последний игровой день выиграл три партии, один раз сыграл вничью и по итогам 13 туров набрал 10,5 очка. Артемьев, лидировавший в турнирной таблице перед стартом финального игрового дня, четырежды сыграл вничью и в сумме набрал 9,5 очка. С таким же итоговым результатом третье место занял индиец Арджун Эригайси.