Ниманн возмутился распределением мест на ЧМ по рапиду при равенстве очков

Турнир прошел в Дохе и завершился в воскресенье. Шестой титул чемпиона мира по рапиду завоевал норвежец Магнус Карлсен, который в последний игровой день выиграл три партии, один раз сыграл вничью и по итогам 13 туров набрал 10,5 очка. Артемьев, лидировавший в турнирной таблице перед стартом финального игрового дня, четырежды сыграл вничью и в сумме набрал 9,5 очка. С таким же итоговым результатом третье место занял индиец Арджун Эригайси.
При равенстве очков итоговое положение шахматистов в турнирах, проводимых по швейцарской системе, определяется по коэффициенту Бруно Бухгольца. Согласно ему, более высокое место занимает участник, чьи противники по сыгранным партиям в сумме набрали большее количество очков.
«Делил второе место на чемпионате мира по рапиду и, к сожалению, стал четвертым по тай-брейкам. Я твердо убежден, что тай-брейки должны проводиться для всех медалей. Я остался без медали из-за 0,5 очка по коэффициенту Бухгольца. Тем не менее с нетерпением жду турнира по блицу!» — написал Ниманн в соцсети X.
В понедельник и вторник в Дохе пройдет чемпионат мира по блицу.