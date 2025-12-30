Шахматист Карлсен выиграл чемпионат мира по блицу

Карлсену 35 лет, он является 16-м чемпионом мира по классическим шахматам и лидером мирового рейтинга. В 2022 году норвежец отказался защищать свой титул в матче против россиянина Яна Непомнящего. Карлсен в девятый раз выиграл чемпионат мира по блицу, до этого он стал шестикратным победителем мирового первенства по рапиду.