Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Гандбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Болельщики пели гимн России во время награждения на ЧМ в Катаре

После того, как россиянка Александра Горячкина получила золотую медаль и кубок за победу на турнире по быстрым шахматам, зазвучал гимн FIDE.

Источник: Виталий Смольников/ТАСС

ДОХА, 30 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российские болельщики и журналисты пели гимн России во время церемонии награждения чемпионата мира по рапиду и блицу в Катаре, передает корреспондент ТАСС с места событий.

После того, как россиянка Александра Горячкина получила золотую медаль и кубок за победу на турнире по быстрым шахматам, зазвучал гимн Международной шахматной федерации. Небольшая группа представителей из России в это время пела гимн страны.

Позже Горячкина в беседе с ТАСС выразила надежду на то, что это был последний чемпионат мира, на котором российские шахматисты выступали без флага и гимна.