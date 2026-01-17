Старт престижного шахматного турнира Tata Steel отложили из-за экоактивистов. Они засыпали площадку тоннами угля

Престижный шахматный супертурнир Tata Steel Chess Tournament в голландском Вейк-ан-Зее начался со скандала. Старт первого тура был отложен из-за масштабной акции протеста экологического движения Extinction Rebellion (XR).
Две тонны угля на площадке
Организаторы официально объявили о задержке в социальных сетях. «Начало первого тура отложено из-за демонстраций вблизи места проведения матчей. По согласованию с местными властями, это необходимо для обеспечения безопасности всех участников», — сказано в заявлении.
Активисты полностью заблокировали входы в общественный центр De Moriaan, где должен был стартовать турнир. Перед главной дверью они высыпали 2025 килограммов угля, а часть протестующих приковала себя к дверям.
Кроме того, демонстранты вывесили баннер «На мертвой планете шахматы невозможны».
Полиции потребовалось около 20 минут, чтобы расчистить проходы и восстановить доступ.
После случившегося организаторы обратились к демонстрантам. «Мы надеемся, протестующие возьмут на себя ответственность и будут вести себя уважительно. Особенно по отношению к сотням игроков-любителей, подающим надежды талантам и гроссмейстерам, участвующим в соревнованиях, а также к тысячам зрителей», — сказали в Tata Steel.
«На мертвой планете шахматы невозможны»
Судя по данным местной прессы, акция направлена против главного спонсора и организатора турнира — сталелитейного гиганта Tata Steel, чей завод расположен в Вейк-ан-Зее с 1918 года. Активисты обвинили компанию в экологическом ущербе и «спортивном отмывании» репутации.
«Сегодня мы блокируем вход на шахматный турнир Tata Steel. Протестующие сбросят 2025 килограммов угля… 2025-й — это год, когда Tata Steel должна была достичь климатической нейтральности», — заявили представители Extinction Rebellion Netherlands в социальных сетях.
В своих публикациях движение приводит данные, обвиняя Tata Steel в том, что она является крупнейшим источником выбросов свинца в Нидерландах, сокращая среднюю продолжительность жизни жителей Вейк-ан-Зее на 2,5 месяца. «Компания Tata Steel принимает шахматных гроссмейстеров, причиняя вред здоровью детей», — утверждают активисты.
Также они назвали турнир, который начинался в 1938 году как соревнование для рабочих завода, «методом спортивного отмывания». «Пока персонал вынужден идти на жертвы, руководство наживает миллионы», — добавили в XR.
Егор Сергеев