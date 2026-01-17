Старт престижного шахматного турнира Tata Steel отложили из-за экоактивистов. Они засыпали площадку тоннами угля

После случившегося организаторы обратились к демонстрантам. «Мы надеемся, протестующие возьмут на себя ответственность и будут вести себя уважительно. Особенно по отношению к сотням игроков-любителей, подающим надежды талантам и гроссмейстерам, участвующим в соревнованиях, а также к тысячам зрителей», — сказали в Tata Steel.