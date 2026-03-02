В FIDE назвали оплошностью включение Карякина в рейтинг

Согласно правилам FIDE, если шахматист на протяжении года не участвует в матчах с классическим контролем времени, его убирают из рейтинга. В феврале 2023 года Карякина исключали из рейтинга, он вернулся в него спустя три месяца, после того как в составе сборной Московской области выступил на командном чемпионате России в Сочи. В феврале 2026 года Карякин провел выставочный матч с Михаилом Марковым на фестивале «Российская шахматная корона», а также принял участие в турнире XVIII Спартакиады среди федеральных органов государственной власти. Марков является самым юным стипендиатом Школы шахмат Карякина.