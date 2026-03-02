В FIDE назвали оплошностью включение Карякина в рейтинг

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Сергей Карякин был включен в рейтинг Международной шахматной федерации (FIDE) из-за оплошности, которую квалификационная комиссия оперативно исправила. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе FIDE.
Карякин был включен в обновленный рейтинг FIDE 28 февраля, в нем он занимал 10-е место с 2 750 очками. Россиянин отсутствовал в списке с июня 2024 года. 2 марта стало известно, что FIDE вновь удалила Карякина из рейтинга.
«Из-за оплошности в процессе утверждения матч на “Российской шахматной короне” был включен в рейтинг-лист FIDE на март 2026 года в нарушение настоящих правил. Как только ошибка была выявлена, квалификационная комиссия исключила соревнование из рейтинговой системы в соответствии с действующими правилами. В результате этого статус Сергея Карякина был изменен на неактивный и он был удален из списка активных игроков в рейтинговом списке FIDE», — сказал собеседник агентства.
Согласно правилам FIDE, если шахматист на протяжении года не участвует в матчах с классическим контролем времени, его убирают из рейтинга. В феврале 2023 года Карякина исключали из рейтинга, он вернулся в него спустя три месяца, после того как в составе сборной Московской области выступил на командном чемпионате России в Сочи. В феврале 2026 года Карякин провел выставочный матч с Михаилом Марковым на фестивале «Российская шахматная корона», а также принял участие в турнире XVIII Спартакиады среди федеральных органов государственной власти. Марков является самым юным стипендиатом Школы шахмат Карякина.
В марте 2022 года Карякин был отстранен на полгода за поддержку спецоперации на Украине. После окончания дисквалификации гроссмейстер отказался участвовать в соревнованиях FIDE, объяснив свое решение нежеланием выступать под нейтральным флагом.
Карякину 36 лет. В 2016 году россиянин одержал победу в турнире претендентов и проиграл норвежцу Магнусу Карлсену в матче за звание чемпиона мира. Карякин является обладателем Кубка мира 2015 года, чемпионом мира по быстрым шахматам (2012) и блицу (2016).